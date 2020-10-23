TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı

23.10.2020 17:25

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık fiyatlarına ilişkin, "Bizim referans fiyatımızın altına düşmeden, onun biraz üzerinde bir fiyat özel sektörde işlem görüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık fiyatlarına ilişkin, "Bizim referans fiyatımızın altına düşmeden, onun biraz üzerinde bir fiyat özel sektörde işlem görüyor. Bu özlenen ve istenen bir şey. TMO bu noktada amacına ulaşmıştır. Bizim referans fiyatlarımız makul ve mantıklı karşılandı." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Güldal, Perşembe Ziraat Odası Başkanlığını ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, birkaç gündür bölgede ziyaretlerde bulunduklarını, fındık sektör temsilcileri ile kamu kurumlarındaki tarım sektörü yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

TMO'nun bu sene sekizinci kez fındık alımı ile görevlendirildiğini belirten Güldal, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hasat öncesi fiyat açıklanıyor. Hasat başlamadan önce biz hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Fındık satış dönemi girdiği anda da depolarımız, alım personellerimiz ve bütçemiz hazır oluyor." diye konuştu.

Son iki yıldır çok sıkıntı olmadan, problemsiz bir hasat dönemi ve üretici lehine de bir fiyat dönemi yaşadıklarını vurgulayan Güldal, üreticinin de ülkenin de kazandığını söyledi.

2019-2020 döneminde 2,3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını aktaran Güldal, "En az 2 milyar lira Karadeniz Bölgesi'nde ki üreticilerimizin cebine fazladan para girmiş oldu. 300 milyon dolarda ihracatımızda ciddi anlamda net bir artış yaşanmış oldu. Bunlar güzel gelişmeler." dedi.

TMO'nun fındık alım noktalarının 31 Aralık'a kadar açık olacağını bildiren Güldal, şunları kaydetti:

"Şu anda açıklanan fiyatların üzerinde fiyatların seyretmesi dolayısıyla üretici özel sektöre kanalize oldu. Zaten maksat hasıl olmuş oluyor. Bizim referans fiyatımızın altına düşmeden, onun biraz üzerinde bir fiyat özel sektörde işlem görüyor. Bu özlenen ve istenen bir şey. TMO bu noktada amacına ulaşmıştır. Bizim referans fiyatlarımız makul ve mantıklı karşılandı. Memnun edici oldu."

Güldal, fiyatların istenilen seviyede gitmesiyle üreticilerin bahçelerine bakım yapmaya ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Çok ümitli bir dönem yaşayacağız. İnşallah bunlar fındıktaki kalite ve verimliliği artırmanın işaretleridir." dedi.

Türkiye'de bütün ürünlerde verdikleri taban fiyatların herkeste memnuniyet yarattığını ifade eden Güldal, "Bu sene salgın nedeniyle bazı ürün gruplarında piyasa yükselerek devam etti. Fındıkta da bunu görüyoruz. Fiyata yönelik zikzaklar olabilir. Bunlar süreç içerisinde olabilen şeyler. Bunları takip edip izlemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, TMO'nun 31 Aralık 2020 yılına kadar alım görevinin devam ettiğine vurgu yaparak, "Daha iki aydan daha fazla bir günümüz var. Bu süreci izleyeceğiz. Fiyat revizyonu şu ana kadar Toprak Mahsulleri Ofisinin hiçbir üründe yapmadığı bir şeydir. Ancak üretici aleyhine maliyetlerin altında bir düşüş söz konusu olursa bunlar düşünülebilir." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Güldal'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, plaket sundu.

Konuşmaların ardından Güldal, ilçe ziraat odaları başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı.

TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı
TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı
TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı
TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı

Toprak Malzemeleri Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ahmet Güldal, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta referans fiyatlarının makul karşılandığını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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