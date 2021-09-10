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TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın" - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın"

10.09.2021 13:54

TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ana kadar alım yaptıkları fındıkta fiyat ortalamasının 27,5 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, üreticilerin fındıklarını açıklanan taban fiyatın...

TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın"

ORDU - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, şu ana kadar alım yaptıkları fındıkta fiyat ortalamasının 27,5 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, üreticilerin fındıklarını açıklanan taban fiyatın altında satmaması konusunda uyardı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan fındık alım deposunu ziyaret ederek, görevliler ve çiftçilerle bir araya geldi. Burada, sürecin işleyişi hakkında bilgiler alan Güldal, üreticilere de hasatlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Burada açıklamalarda bulunan Güldal, açılanan alım fiyatlarının üreticiler tarafından tercih edildiğini, makul ve mantıklı bulunduğunu gördüklerini söyledi. Güldal, "İki günlük gözlemlerimde baktığım zaman üreticilerimiz gerçekten fındıklarına bakarak, ayıklayarak istediğimiz kriterlerde hazırlayarak, TMO'nun alım noktalarına getiriyorlar. Bugün itibariyle 32 alım noktası şu anda fındık bölgelerinde açık durumda, önümüzdeki haftalarda 16 alım noktası ile sayı artacak. İlerleyen günlerde de alım noktaları ihtiyacı yükselmiş olacak" dedi.

"Fiyatları düşürmemek üreticimizin elinde"

İlk etapta 2 bin 507 çiftçiye toplamda 75 milyon TL ödeme yapıldığını hatırlatan Güldal, fındık üreticilerinin, TMO'nun açıkladığı taban fiyatların altında mahsullerini satmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim kriterlerimiz ve uyguladığımız değerler üreticinin lehine. Bir haftalık alım değerlerine bakıldığında ortalama fiyat 27,5 liranın altına düşmüyor. Randımanı yüksek olanlar da 30 liraları geçen değer bulabiliyor. Dolayısı ile bu kadar emek verdikleri fındıkları önce TMO'ya ve o fiyatları veren diğer alıcılara rahatlıkla satabilirler. Fiyatları düşürmemek üreticilerimizin de elinde" diye konuştu.

Ferda Çonkara isimli fındık üreticisi de getirdiği fındığı 29,15 liradan TMO'ya sattığını belirterek, "Randımanı da yüksek çıktı. Gayet güzel bir fındığa vermiş oldu. Dışarıda manavlar 24 lira gibi bir fiyattan alıyor. Üreticilerin buraya gelmeden manavlara gitmemesini tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.

TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın
TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın
TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın
TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın
TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın
TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın
TMO Genel Müdürü Güldal: Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ahmet Güldal, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü Güldal: 'Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TMO Genel Müdürü Güldal: "Üreticilerimiz taban fiyatın altında fındıklarını satmasın" - Son Dakika
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