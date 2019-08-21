Son Dakika Haberleri: TMO Giresun'da fındık alımına başladı
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TMO Giresun'da fındık alımına başladı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun'da üreticilerden fındık almaya başladı.

TMO Giresun'da fındık alımına başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun'da üreticilerden fındık almaya başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:40 
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