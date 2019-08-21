TMO Giresun'da fındık alımına başladı
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun'da üreticilerden fındık almaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun'da üreticilerden fındık almaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:40
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