Coğrafi işaret tescilli "Giresun kalite" fındıkların denetim ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) yetki belgesi verildi.

Giresun Kalite Fındık Denetim Merci Yürütme Kurulunca düzenlenen yetki belgesi, Giresun Ticaret Borsası (GTB) Fındık Lisanslı Depo'da düzenlenen programda, FİSKOBİRLİK Genel Müdür Yardımcısı Salih Öğütken tarafından TMO Giresun Şube Müdürü Çağlar Şeyranlıoğlu'na teslim edildi.

Öğütken, burada yaptığı konuşmada, TMO tarafından ilk kez gerçekleştirilecek Giresun kalite fındıkların sevkiyatını Giresun Kalite Fındık Denetim Merci Yürütme Kurulu olarak denetlediklerini söyledi.

Uygulamalarla alakalı taraflara bilgi verdiklerini belirten Öğütken, "TMO'nun bir kamu kuruluşu olması ve coğrafi işaretle ürünlere destek vermesi bizim açımızdan çok önemliydi." dedi.

Öğütken, belgenin, üreticiden doğrudan alınan fındıkların nereden geldiğini, menşeinin ne olduğunu belirten karekod uygulaması olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Giresun kalite fındık çok değerli, önemli bir ürün. Taklitlerinin önlenmesi, tüketiciye gerçek Giresun kalite fındığın ulaşması açısından önemli bir husus. İlk defa bir kamu kuruluşunda böyle bir uygulama başlatıldı. Özel sektörde yetkilendirdiğimiz firmalar vardı. TMO'nun komisyonumuza destek vermesini kıymetli buluyoruz. Destekleri için de TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkür ediyorum."

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük de dünyada Giresun ve levant olmak üzere iki kalitede fındık bulunduğunu söyledi.

Bölük, Giresun kalite fındığın özelliğini ön plana çıkarmayı, yetki belgesiyle kalitenin ayrıştırılmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu konuda TMO'nun desteğinin çok önemli olduğunu belirten Bölük, "Ciddi manada TMO fındık piyasasında bir aktör ve fındık alıyor. Bunun yanında Giresun kalite fındık da alıyor. Onların da coğrafi işareti kullanmaları bizim için önemliydi. TMO ve coğrafi işaret komisyonundaki arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.