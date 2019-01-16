Tmo, Gümrük Vergisiz 1 Milyon Ton Buğday İthal Edebilecek
29 dakika önce
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO, 2019'da 1 milyon ton buğday ve mahlut ile 700 bin ton arpayı gümrük vergisi ödemeden ithal edebilecek.
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO, 2019'da 1 milyon ton buğday ve mahlut ile 700 bin ton arpayı gümrük vergisi ödemeden ithal edebilecek.
'Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında' Cumhurbaşkanı
Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre TMO, 100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinci gümrük vergisi ödemeden ithal edecek. Söz
konusu tarife kontenjanı bir yıl için geçerli olacak. - Ankara
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:50 Kaynak: DHA
Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı
Soğanın Fiyatı İki Ay İçinde 10 TL'ye Çıkabilir
Domates Konservesine Sıfır Gümrükle İthalat Kontenjanı Tanındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması