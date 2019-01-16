Son Dakika Haberleri: Tmo, Gümrük Vergisiz 1 Milyon Ton Buğday İthal Edebilecek

Tmo, Gümrük Vergisiz 1 Milyon Ton Buğday İthal Edebilecek

29 dakika önce

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO, 2019'da 1 milyon ton buğday ve mahlut ile 700 bin ton arpayı gümrük vergisi ödemeden ithal edebilecek.

Tmo, Gümrük Vergisiz 1 Milyon Ton Buğday İthal Edebilecek, System.String[]
TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO,  2019'da 1 milyon ton buğday ve mahlut ile 700 bin ton arpayı gümrük vergisi ödemeden ithal edebilecek.

'Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında'  Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre TMO, 100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinci gümrük vergisi ödemeden ithal edecek. Söz konusu tarife kontenjanı bir yıl için geçerli olacak. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:50 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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