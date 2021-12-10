TMO HUBUBAT İTHALAT VE İÇ SATIŞLARI, TÜKETİCİYİ KORUMAKTADIR - Son Dakika
Üye Girişi

TMO HUBUBAT İTHALAT VE İÇ SATIŞLARI, TÜKETİCİYİ KORUMAKTADIR

10.12.2021 20:11
TMO HUBUBAT İTHALAT VE İÇ SATIŞLARI, TÜKETİCİYİ KORUMAKTADIR

Toprak Mahsulleri Ofisi, kurulduğu 1938 yılından bugüne kadar gerek üretici gerek tüketici lehine görev alanındaki ürünlerde piyasa istikrarı sağlamakta ve ülkemiz gıda arzında bir sigorta görevi görmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, kurulduğu 1938 yılından bugüne kadar gerek üretici gerek tüketici lehine görev alanındaki ürünlerde piyasa istikrarı sağlamakta ve ülkemiz gıda arzında bir sigorta görevi görmektedir.

Bu anlayış ile 17 Mayıs 2021'de 2021 hasat yılı ekmeklik buğday alım fiyatlarını bir önceki döneme göre %36 artışla 2. 250 TL/Ton, arpa fiyatlarını %37 artışla 1. 750 TL/Ton olarak açıklamış; alım fiyatları üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu artış oranı son 18 yılda açıklanan en yüksek orandır.

Fiyatların açıklandığı dönemde TMO'nun hububat alım fiyatları, o tarihteki dünya fiyatlarının üzerindeydi.

TMO alım fiyatları, üreticiler için bir eşik/garanti fiyat görevini görmekte olup üreticilerimizin ürünlerini maliyetlerinin üzerinde belirli bir refah payı da ilave ederek pazarlayabilecekleri asgari fiyat mahiyetindedir.

Ülkemiz hububat üretimi 2021 yılında kuraklık nedeniyle azalmış; buğday üretimimiz %14 oranında düşüşle 17, 7 milyon ton, arpa üretimimiz %31 düşüşle 5, 75 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Hasatla birlikte kuraklığa bağlı rekolte kaybından dolayı piyasa fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanmış; üreticilerimiz ürünlerini piyasa için bir eşik fiyat olan TMO alım fiyatının oldukça üzerinde bir seviyede pazarlama imkanı bulmuştur. Lisanslı depoculuk uygulamalarının da etkisiyle ürünlerini bekleten ve elinde ürün bulunan üreticilerimiz, ürünlerini mevcut piyasa fiyatlarından pazarlayabilmektedir. Dolayısıyla 6 ay önceki TMO alım fiyatlarının cari fiyatlarla karşılaştırılması doğru değildir.

Toprak Mahsulleri Ofisi mevcut sezondaki üretimimizin iç tüketimi karşılamayacak seviyede olmasını dikkate alarak tüketiciyi korumak görevini yerine getirmek amacıyla hasatla birlikte ithalat çalışmasına başlamıştır.

TMO tüm ithalatlarını açık ve şeffaf ihaleler yoluyla gerçekleştirmekte, bu ihaleler kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. İthalat ihalelerimiz, rekabeti tesis etmek üzere yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olarak azami sayıda katılımla gerçekleştirilmektedir. TMO'nun tabi olduğu mevzuatın yanında şeffaflık, hakkaniyet, eşitlik ve rekabetçilik ilkeleri gereği firmalar arasında ayrım yapılması söz konusu olamaz.

İthalat ihalelerinde yerli firmaların dışarıda bırakılması, rekabetçi fiyat alma imkanını ortadan kaldıracağı gibi ilgili mevzuata da aykırıdır.

İhalelerimize teklif veren yerli ve yabancı firmaların neredeyse tamamının yine gıda sektöründe imalat faaliyetleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda ihalelerde en düşük fiyat teklifini vererek üzerine ihale bırakılan yerli bir firmanın yine yurt içindeki başka bir faaliyeti nedeniyle TMO'dan ürün almasının önüne geçilmesi kanunen mümkün değildir.

Bununla beraber un regülasyon çalışması kapsamında un fabrikalarına uygun fiyatla yapılan ekmeklik buğday satışlarında başvuru sahiplerinden Kuruluşumuzdan satın aldıkları buğdaydan elde ettikleri unu, fırınlara ve ekmek imalathanelerine uygun fiyatla satacaklarına dair "Fiyat Taahhütnamesi" alınmaktadır.

Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup un fabrikalarının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin 185-200 TL/çuval arasındadır.

Dolayısıyla piyasaya uygun fiyatlı un satacağını taahhüt ederek TMO'dan ekmeklik buğday alan un fabrikalarının iddia edildiği gibi rant elde etme ihtimali bulunmamaktadır. Aksine mevcut taahhütlü satış sistemiyle gerçekleşen fiyat avantajı, tüketiciye yansıtılmış olmaktadır.

Aynı anlayış içerisinde besici ve yetiştiricilerimizin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla da yem regülasyon çalışması yürütülmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından temmuz ayından itibaren 4, 5 milyon ton hububat arz edilerek piyasalarda istikrar sağlanmış, tüketici korunmuştur.

Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

YORUMLAR
500

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Sigorta, Buğday, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum TMO HUBUBAT İTHALAT VE İÇ SATIŞLARI, TÜKETİCİYİ KORUMAKTADIR - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Merve Taşkın'dan Survivor itirafı: Acun Ilıcalı'nın onayını alamadım
20:21 İmza töreninde tebessüm ettiren anlar! Ali Koç, tanıyamadığı kadına "Kimsin sen?"diye sordu, aldığı cevapla herkesi güldürdü
20:11 Şoförün dikkatsizliği faciaya sebep oluyordu! Tırın dorsesi üst geçitte asılı kaldı
19:55 Avlamak için güvercine yaklaştı, kör olduğunu fark edince yaptığı hareket izleyenleri duygulandırdı
19:49 Hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle THY, 100 seferini daha iptal etti
19:42 Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacak ilk ismi açıkladı: Berke Özer'le seneye birlikte olmayacağız
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 Şaşırtan karar! Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 20:33:50. #1.12#
SON DAKİKA: TMO HUBUBAT İTHALAT VE İÇ SATIŞLARI, TÜKETİCİYİ KORUMAKTADIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement