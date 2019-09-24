Son Dakika Haberleri: Tmo ile tariş arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği
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Tmo ile tariş arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği

46 dakika önce

ANKARA'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Tmo ile tariş arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği, System.String[]
ANKARA'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticimizin TMO ve TARİŞ fiyatları altında ürün satmamalarını öneriyoruz" dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Bakanlık toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Bakan Pakdemirli, 2019 yılında 4 bin ton kuru üzüm alımı yaptıklarını, 15 bin ton da alım randevusu aldıklarını söyledi. Pakdemirli, "İzmir ve Manisa üzüm borsalarında 9 numara üzümü 10 liradan alacağımızı söylemiştik. Şu ana kadar aldığımız kuru üzümün yüzde 80'ni 9 numaradır. Çiftçinin eline kesintiler gittikten sonra 9,85 lira net geçmiştir. 10 lira fiyat verdiğimizde bundan stopaj kesintisi oluyor. İster TMO, ister tüccar olsun, stopaj kesintisi her zaman geçerli" dedi.
'ÜLKEMİZ VE ÜRETİCİMİZ İÇİN FAYDA SAĞLAYACAĞIZ'
TARİŞ'in kendi kaynakları ve kapasitesiyle maksimum oranda alımını yaptığını söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "TARİŞ'in alım süreci devam için bugün TMO adına alım yapmasına teminen bir protokol yapıyoruz. Üreticimizin TMO ve TARİŞ fiyatları altında ürün satmamalarını öneriyoruz. 9 numara üzümü olan üreticimize 10 liranın altında işlem yapmamasını tavsiye ediyoruz.  Kuru üzüm arzı devam ettikçe alımlarımıza devam edeceğiz. TARİŞ ayrıca TMO garantörlüğünde kredi kullanacak. TARİŞ'in alımlarda bir sınırının olmadığının bir göstergesi bu. Kuru üzümün dün olduğunu gibi yarın da değerini koruyarak ülkemiz ve üreticimiz için fayda sağlayacağız."
Pakdemirli'nin konuşmasının ardından TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker işbirliği protokolünü imzaladı.


Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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