TMO ile TÜRKŞEKER'den iş birliği - Son Dakika

TMO ile TÜRKŞEKER'den iş birliği

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) arasında imzalanan protokolle 2020 yılı ürünü hububatın depolanması konusunda iş birliğine gidildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) arasında imzalanan protokolle 2020 yılı ürünü hububatın depolanması konusunda iş birliğine gidildi.

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TMO ile TÜRKŞEKER arasında 23 Haziran'da imzalanan protokol ile 2020 yılı ürünü hububatın depolanması konusunda iş birliğine gidildi. TÜRKŞEKER tarafından üreticilerden alınacak 2020 yılı ürününün TMO depolarına emanet bırakılmasını içeren iş birliği protokolü, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile TÜRKŞEKER Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mücahit Alkan tarafından imzalandı. TMO Genel Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan TMO Genel Müdürü Güldal, TÜRKŞEKER'in hububatta sözleşmeli üretim modeli ile sahada yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Güldal, salgın hastalık döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak bile kalmamalı" talimatı doğrultusunda atılmış bu adımın önemine dikkat çekerek, "Tarım arazilerimizi atıl bırakmayacak üretime dönüştürecek bir projedir. TÜRKŞEKER'in pancar üretimindeki tecrübesi ile hububat alanında yer alması piyasaya katkı sağlayacaktır" dedi.

TMO olarak bu projede TÜRKŞEKER'e destek verildiğini vurgulayan Güldal, imzalanan protokol ile hem ülke topraklarının münavebeli ekimden dolayı boş bırakılmayacağını hem de üreticilerin sözleşmeye dayalı ürün satışı imkanına sahip olacağını aktardı. Güldal, şunları kaydetti:

"Bu çalışmanın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin startını verdiği Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) programının önümüzdeki dönem yaygınlaşması ve derinleşmesine de ciddi katkı sağlayacağını bekliyoruz. Nihayetinde üretim artacak, üreticimiz ve ülkemiz ekonomisi kazanacaktır. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Genel Müdür Sayın Mücahit Alkan başta olmak üzere TÜRKŞEKER yönetimine gayret ve katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, bereketli olsun."

TÜRKŞEKER Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mücahit Alkan da, sektörün duayeni durumunda olan TMO'nun gerek tarımsal ürünlerin alımında, gerekse satımında mücadele verdiğini belirtti. Münavebe usulü ile toprağın boş kalmasının engelleneceğini belirten Alkan, "Allah nasip ederse biz TÜRKŞEKER ailesi olarak çiftçinin ürün yetiştirme maliyetlerini sıfırlama noktasında devrede olacağız. Bir yıl şeker pancarı, sonraki yıl buğday, sonraki yıl bir başka ürün olacak şekilde münavebe ekim ile çiftçimizin finansman maliyetlerini sıfırlama noktasında devrede olacağız" dedi.

Üreticiden alınan ürünlerin nasıl değerlendirileceğini de aktaran Alkan, "Biz ürünü stokladıktan sonra hızlı şekilde son mamul yani un, makarna olarak son tüketiciye en kaliteli şekilde ulaştıracağız" ifadesini kullandı. Üretim zinciri içinde herhangi bir tesis yapmadan mevcut imkanları kullanarak bu işlemleri yapacaklarını belirten Alkan, TÜRKŞEKER'in hububat almasından çiftçinin de, sanayicinin de mutlu olacağını belirtti. Son tüketicinin alıp kullanabileceği şekilde hazır hale getirilen ürünlerin başta Tarım Kredi Marketleri olmak üzere zincir marketlere dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Alkan, TÜRKŞEKER tarafından piyasaya sürülen ürünlerin son tüketiciye satılırken fiyatlarının da belirleneceğini aktardı. Hububat piyasasında ticaret için bulunmadıklarına dikkat çeken Alkan, "TÜRKŞEKER olarak TMO yönetimine özellikle Genel Müdür Ahmet Güldal'a teşekkür ediyorum. TMO'nun pozitif yaklaşımı olmazsa biz sahada aksiyon alamazdık. TMO ailesine desteği için teşekkür ediyorum. TÜRKŞEKER ve TMO olarak yola birlikte çıktık. Yeri geldiğinde bizim eksiğimizi TMO kapatacaktır. Sahada da biz TMO'ya destek olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra iş birliği protokol metni, iki genel müdür tarafından imzalandı. Günün anlam ve önemine ilişkin karşılıklı anı objelerinin sunumu sonrasında tören sona erdi.

Protokol imza törenine TMO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili Cihan Soyalp, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz ile TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcısı Vekili Mesut Sönmezler, Tarımsal Proje ve Tesisler Dairesi Başkanı Erkan İçöz ve Tarımsal Üretim Daire Başkanı Sadık Serhat da katıldı. - ANKARA

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO ile TÜRKŞEKER'den iş birliği - Son Dakika Ekonomi

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