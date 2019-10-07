Son Dakika Haberleri: TMO incir alımına başlıyor
Son Dakika Ekonomi TMO incir alımına başlıyor

TMO incir alımına başlıyor

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta incir fiyatlarının düşmesinin ardından, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başlamasını dile getiren Aydın Ticaret Borsası'nın talebi sonuca ulaştı.

TMO incir alımına başlıyor, System.String[]

Geçtiğimiz hafta incir fiyatlarının düşmesinin ardından, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin incir alımına başlamasını dile getiren Aydın Ticaret Borsası'nın talebi sonuca ulaştı.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Ticaret Borsası olarak incir fiyatlarının düşmesi ile ilgili olarak, Aydın Milletvekillimiz Mustafa Savaş ile temasa geçmiştik, vekillerimizin girişimi ile TMO'nin incir alımına başlayacağı müjdesini vekilimiz Mustafa Savaş Borsamıza iletti. Ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından stratejik öneme sahip, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüz olan Aydın incirinin TMO tarafından alınması konusunda destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve Aydın Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Toprak Mahsulleri Ofisi, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:39 Kaynak: İHA
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