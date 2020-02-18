TMO kabuklu fındık satışına 2 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMO kabuklu fındık satışına 2 Mart'ta başlayacak - Son Dakika Ekonomi

TMO kabuklu fındık satışına 2 Mart'ta başlayacak

6 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2019 yılı mahsulü kabuklu fındıkları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre 2 Mart'tan itibaren KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satışa açtı.

TMO kabuklu fındık satışına 2 Mart'ta başlayacak, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2019 yılı mahsulü kabuklu fındıkları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre 2 Mart'tan itibaren KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satışa açtı.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ofisin stoklarındaki kabuklu fındıkların, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için satışa açılması uygun görüldü.

Stoklarda bulunan 2019 mahsulü kabuklu fındıklar yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre 2 Mart tarihinden itibaren KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde satışa açılacak. Satış fiyatları, kilogram başına levant kalite kabuklu fındıkta 20,50 lira, Giresun kalite kabuklu fındıkta 21 lira, sivri kalite kabuklu fındıkta 20 lira olarak belirlendi.

Numune talep edilmesi halinde, yalnızca satışa açılan depolardan KDV hariç kilogramı 25 liradan en az 5 kilogram olacak şekilde verilecek.

Firmalar talep miktarlarını 24- 28 Şubat tarihlerinde ürün almak istedikleri şube müdürlüğüne yazılı bildirecek.

Tahsisler, Genel Müdürlükçe yapılarak 2 Mart mesai bitimine kadar ilgili firmalara ürün teslim yerleri bildirilecek. Tahsis miktarına karşılık gelen ürün bedelini, teslimat yapılacak şube müdürlüğünün banka hesaplarına tahsis tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde yatırması durumunda teslimata başlanacak.

Fiyatlar, 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

Duyuruya göre, satışa çıkarılan fındık miktarları ile satış yapılacak iş yerleri şöyle:

Derince Şube; 6 bin ton (Levant kalite), Giresun Şube; 1000 ton (Giresun kalite- Tirebolu deposu), 310 ton (Sivri kalite), Ordu Şube; 4 bin 500 ton (Levant kalite), Samsun Şube; 5 bin ton (Levant kalite), Trabzon Şube; 1910 ton (Levant kalite), 1280 ton (Sivri kalite)

Birinci tahsis için gelen talep miktarının satışa açılan miktarın altında kalması halinde mart ayının ikinci haftasında tekrar talep toplanarak yeni tahsisler yapılacak.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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