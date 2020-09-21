TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak - Son Dakika

TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine verilen görev doğrultusunda ilk kez kayısı alımı yaptıklarını belirterek, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz.

TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine verilen görev doğrultusunda ilk kez kayısı alımı yaptıklarını belirterek, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz." dedi.

Pakdemirli, "Malatya Kuru Kayısı Alım Fiyatının Açıklanması Programı"na, Tarım ve Orman Bakanlığından video konferans yöntemiyle katıldı.

Dünyada kayısı üretiminin 550 bin hektar alanda, yaklaşık 3,9 milyon ton olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Ülkemiz 1 milyon 312 bin dekar alanda, ortalama 800 bin ton kayısı üretimiyle birçok üründe olduğu gibi kayısı üretiminde de dünyada birinci sırada yer almaktadır. 2002'de 315 bin ton olan kayısı üretimimiz, 2019 yılında yüzde 170 artış ile 847 bin tona ulaşmıştır." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyada kuru kayısı ihracatında birinci, taze kayısı ihracatında ise ikinci sırada olduğu bilgisini vererek, geç yıl kuru ve yaş olarak 290 milyon dolarlık kayısı ihracatı yapıldığını ve toplam tarımsal ihracatın da yaklaşık yüzde 2'sinin bu ürünle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Malatya'da 800 bin dekar alanda yapılan kayısı üretiminin 50 bin aileye gelir kapısı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"2019 yılında, Malatya'da toplam kayısı üretimimiz 392 bin ton, kuru kayısı üretimimiz ise 88 bin ton olmuştur. Dolayısıyla Malatya'mız Türkiye'deki kayısının yüzde 46'sını, kuru kayısının da yüzde 80'den fazlasını üretmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl ise yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle kuru kayısı üretiminde geçen yılın bir miktar altında üretim beklemekteyiz."

Verilen destekler

Pakdemirli, bakanlık olarak, kayısı üretiminin gelişmesi ve üründe katma değerin artması için önemli destekler sağladıklarına dikkati çekerek, "Dekara 19 liralık mazot-gübre desteğine ilave olarak, dekara 10 lira katı organik-organomineral gübre desteği veriyoruz. Dekara 35-70 lira organik tarım, 20-40 lira iyi tarım desteği veriyoruz. Kayısı üretiminde de standart fidan kullanımı için dekara 100 lira, sertifikalı fidan kullanımında ise dekara 280 lira destek sağlıyoruz. Küçük aile işletme desteği kapsamında dekara 100 lira destek vermekteyiz. Ayrıca kayısı üretiminde biyoteknik mücadele için dekara 50 lira destek sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kuru kayısı alım fiyatları

TMO-TOBB Tarım Ürünleri· Li·sanslı Depoculuk AŞ'nin (LİDAŞ) modern altyapıya sahip Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunun 5 bin ton kapasiteyle lisansını alarak perşembe günü faaliyetlerine başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO'ya verilen görev doğrultusunda kayısıyı ilk defa alıyoruz. O nedenle bu önemli günde tüm Malatya gibi bende çok heyecanlıyım. 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz. Bu çerçevede, gün kurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla gün kurusuna biraz fazla fiyat verdik. Buradan, kuru kayısı fiyatını 21 liranın altına düşürmemekte kararlı olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum. TMO, üreticilerimiz tarafından arz edilecek kuru kayısının tamamını alabilecek bütçeye ve depo kapasitesine sahip olarak devreye girmektedir."

TMO'nun lisanslı depoda alımlara başladığı bilgisini veren Pakdemirli, lisanslı depolar üzerinden yapılan alımlarda yüzde 2 stopaj vergisiyle yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti olduğu düşünüldüğünde, üreticilerin ton başına yaklaşık 85 kuruş ilave kazancının olacağını da kaydetti.

Bakan Pakdemirli, TMO'nun kayısı alımının hem fiyatlara hem de ihracata istikrar getireceğini bildirdi.

Toprak Malzemeleri Ofisi, Malatya, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TMO kuru kayısıyı 21-23 liradan alacak - Son Dakika

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