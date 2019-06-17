Son Dakika Haberleri: TMO lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladı
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TMO lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladı

1 saat önce

TMO tarafından lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladığı bildirildi.

TMO lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladı, System.String[]
TMO tarafından lisanslı depolar üzerinden mahsul alımına başladığı bildirildi.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin ürünlerini Karaman'da bulunan lisanslı depolar üzerinden TMO'ya satabileceklerini belirtti.
Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerin birçok avantajının olacağını ifade eden Bayram, şunları kaydetti:
"Bu üreticiler yüzde 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf olacaklardır. Ürünlerini lisanslı depoya teslim eden üreticilerimize ton başına 25 lira nakliye ücreti desteği ve yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analizler için 25 lira analiz ücreti desteği verilecektir. Ürün teslimi yapan üreticilerimize lisanslı depolarda muhafaza ettikleri ürünler için 6 ay süreyle ton başına ayda 6 lira depo kira desteği de verilecektir. Ürün teslimi yapacak üreticilerimizin, İl Tarım Müdürlüğünden ÇKS bilgilerini güncellemesi, kimlik belgesi ile herhangi bir bankadan açılmış yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Gerekli şartları yerine getiren üreticilerimiz, ürünlerini lisanslı depolara hızlı bir şekilde, sıra beklemeden ve randevu almadan teslim edebileceklerdir."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Mehmet Bayram, Karaman
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