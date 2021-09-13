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TMO, kuru üzüm alımına başladı - Son Dakika

TMO, kuru üzüm alımına başladı

13.09.2021 13:34

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa'da kuru üzüm alımlarına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa'da kuru üzüm alımlarına başladı.

İl genelinde Şehzadeler, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara ve Saruhanlı'da bulunan 7 alım merkezine giden TMO eksperleri, internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren müstahsillerin ürünlerini kontrol ediyor.

Eksperler, üzüm çuvallarından aldıkları numunelerle kuru üzümün kalitesini belirleyip, nemini ölçüyor. Analizlerin ardından standartları karşılayan kuru üzümler, TMO'nun depolarına yerleştiriliyor.

İzmir'in Menemen ilçesinden kuru üzümünü TMO alım merkezine getiren üreticilerden İbrahim Karadeniz, TMO'nun alımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ancak bu sene taban fiyatlar beklentimizden biraz daha düşük. Biraz daha yüksek fiyat verselerdi daha memnun olacaktık. Dışarıdaki fiyatlar, devletin vermiş olduğu fiyattan 1 lira daha ucuz." dedi.

Üretici Nail Turan ise sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yılki fiyatlar biraz beklentimizi karşılamadı. Geçen yıl biraz daha iyiydi. 9 numara için 16 lira civarında bekledik. Özel işletmeler aynı üzümü TMO'ya kıyasla 1 ila 1,5 lira daha aşağı fiyattan alıyor. Ben üzümümü TMO'ya vermek için 45 kilometre yol geldim. Devletimizden biraz daha destek bekliyoruz." diye konuştu.

TMO, bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm cinsinde alım fiyatını 10 numara kalitedeki ürün için 14 lira, 9 numara kalitedeki üzüm için 13 lira, 8 numara kalitedeki için 12,5 lira ve 7 numara kalitedeki üzüm için 12 lira olarak açıklamıştı.

TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı
TMO, kuru üzüm alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Saruhanlı, Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO, kuru üzüm alımına başladı - Son Dakika Ekonomi


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