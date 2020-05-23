TMO, Milas'ta buğday ve arpa alımına başladı - Son Dakika

TMO, Milas'ta buğday ve arpa alımına başladı

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, buğday ve arpa üretimi yapan çiftçileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatı konusunda bilgilendirdi.

TMO, Milas'ta buğday ve arpa alımına başladı, System.String[]

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, buğday ve arpa üretimi yapan çiftçileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatı konusunda bilgilendirdi.


"2020 yılı hasat dönemi için buğday ve arpa alımları başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 1.650 ile 1.425 arasında fiyatla kalitesine göre buğday alacak. Arpa ise 1.275 TL'ye alınacak. Milas'taki Toprak Mahsulleri Ofisi de hazır şuanda çiftçimizi bekliyor." diye konuşan Başkan Atıcı, TMO'nın buğday ve arpa alımlarının Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olacağını söyledi.


TMO'ya buğday ve arpa verecek olan çiftçilerin ilk önce www.tmo.gov.tr adresinden randevu almaları gerektiğini belirten Başkan Atıcı, gerekli işlemler hakkında şunları kaydetti:


"Bir gün önceden çiftçilerimizin www.tmo.gov.tr adresinden randevu alması gerekiyor. Tabi randevu alındıktan sonra çiftçilerimiz ürünlerini teslim etmek için Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS), bir de anlaşmalı bankalardan bir hesap numarası ile ürünlerini teslim edecekler. Tabi Toprak Mahsulleri Ofisi Muğla'da sadece Milas'ta aktif ve faaliyettedir. Ürün ödemeleri de 10 gün içinde çiftçilerimizin beyan ettikleri hesaplara yatırılacak. Ayrıca daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün veren çiftçilerimize artı yüzde 3'lük bir ek ödeme de yapılacağı açıklandı. Bu da TMO'un çiftçiye bir desteği olacak. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."


Milas'ta arpa hasatlarının başladığını ve buğday hasadının da bayramdan sonra başlayacağını ifade eden Başkan Atıcı, "Bu yıl için TMO bir müdahale kurumu olarak bulunacak. Bunun yanında tüccarlar da belki ofis fiyatlarını geçerek arpa ve buğday alımı yapacak. Çiftçilerimiz değerlendirmelerine göre ürünlerini TMO'ya yada tüccara verecektir. Bunun yanında bazı bölgelerde Tarım Kredi Kooperatifleri de alım yapıyor ama bu durum şuan Milas için söz konusu değil. Milas'ta artık çok fazla arpa ve buğday ekilmiyor. Daha çok hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılayacak silajlık ürünler ekiliyor. Ancak gelecek yıllarda hububat ekiminin biraz daha artacağını düşünüyorum. Dekar başına alınan verim ve kalite, artık TMO ve tüccarlar tarafından aranan bir özellik. Bu bakımdan çiftçilerimizin verim ve kalite artışını yakalamayı hedeflemelerinde büyük fayda var." dedi.


Kaliteli buğday fiyatının geçtiğimiz yıla göre fiyatının yüzde 22 arttığını ifade eden Başkan Atıcı, "Geçtiğimiz yıl Milas'taki Toprak Mahsulleri Ofisi çok az miktarda bir alım yaptı. Bunun nedeni de üretilen buğday ve arpaya, tüccarların serbest piyasada TMO fiyatının üstünde fiyat vermesi oldu. Buğday ve arpa üretimi de zaten azdı ve tüccarlar bu ürünü topladı. Fiyat değerlendirmesi yaptığımızda da geçtiğimiz yıla oranla buğday fiyatlarında yüzde 22 artış yaşanmış oldu. Geçtiğimiz yıl kaliteli buğday için 1.350 lira fiyat verilmişti. Bu yıl fiyat 1.650 lira oldu." diye konuştu.


Tüm çiftçilere yeni hasat döneminde ürünlerinin bol bereketli olmasını temenni eden Başkan Atıcı, "Bu vesile ile tüm çiftçilerimizin ve halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Önce sağlık, sıhhat ve huzur içinde bir bayram diliyorum." dedi. - MUĞLA

Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO, Milas'ta buğday ve arpa alımına başladı - Son Dakika Ekonomi

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