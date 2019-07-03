Son Dakika Haberleri: TMO müdürlerinden Özalp ilçesine ziyaret
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TMO müdürlerinden Özalp ilçesine ziyaret

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisinin Van ve Muş müdürleri Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu.

TMO müdürlerinden Özalp ilçesine ziyaret, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisinin Van ve Muş müdürleri Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu.

Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı tarafında ilçeye davet edilen Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Van, Bitlis- Ahlat ve Muş müdürleri, ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, tarım ve hayvancılık konularının ele alındığını belirterek, "Yapılan görüşme ve incelemeler sonucunda Özalp ve Saray ilçelerinde bu yıl kaliteli buğday olabileceği görüldü. Yapılan ziyaret sonucunda ilçemizin en büyük sorunları arasında yer alan Toprak Mahsulleri Ofisinin kapalı olması ve buğday alımları ile ilgili sıkıntılar ele alınırken, kış mevsiminde besicilerimizin yaşamış oldukları sıkıntıları da görüştük. TMO olarak gerekli kolaylığın sağlanacağı ve çiftçilerimiz en büyük sorunu olan TMO'nun hasat zamanında kısa bir süre açık olması konusunda da önümüzde hasat zamanında gerekli önlemin alınacağını söylediler. Bu konuda odamıza gerekli bilgi verilecek" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
Özalp, Muş, Van, Güncel
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