TMO, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı - Son Dakika

TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş'ta arpa alımlarına başladı.

Ayaş ve Nallıhan ilçelerindeki TMO temsilciliklerinde başlayan alımlarda arpa için ton başına 1275 lira, buğday için 1425-1650 liralık fiyatlar belirlendi.

Bu yıl yeni bir uygulama ile TMO Şeker Fabrikaları adına da alımların yapıldığı belirtildi.