TMO nisanda 20 bin ton fındık satacak - Son Dakika

TMO nisanda 20 bin ton fındık satacak
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi verdi.
Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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