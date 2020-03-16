TMO'nun 2 Mart'ta satışa çıkardığı kabuklu fındığa yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMO'nun 2 Mart'ta satışa çıkardığı kabuklu fındığa yoğun talep - Son Dakika Ekonomi

TMO'nun 2 Mart'ta satışa çıkardığı kabuklu fındığa yoğun talep

6 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 Mart'ta satışa çıkardığı 20 bin ton kabuklu kabuklu fındığa 50'nin üzerinde firmadan yaklaşık 80 bin ton talep geldiğini bildirdi.

TMO'nun 2 Mart'ta satışa çıkardığı kabuklu fındığa yoğun talep, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 Mart'ta satışa çıkardığı 20 bin ton kabuklu kabuklu fındığa 50'nin üzerinde firmadan yaklaşık 80 bin ton talep geldiğini bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, ofisin geçen yıl ağustos ayında üreticilerden kabuklu fındık alımına başladığı ve kilogramda 16,5 - 17 lira fiyat açıklayarak piyasa fiyatlarının üreticinin lehine yükselmesini sağladığı belirtildi.

TMO'nun yaptığı regülasyonla kilogram fındık fiyatlarının şubat ayında 20 liranın üzerine çıktığının kaydedildiği açıklamada, "Kurumumuz uyguladığı politikalar sayesinde üreticimizin 1,5 milyar lira ilave gelir kazanmasını, dış ticarette de ülkemizin 300 milyon dolar fazladan ihracat geliri kazanmasını sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kurumun faaliyet alanında olan ürünlerin piyasalarını yakından izlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gelinen noktada üreticimizin elinde fındık stokunun kalmadığı, piyasalara arzın yavaşladığı gözlenmiş, fındık ihracatımızın kesintiye uğramaması ve stoklarımızda bulunan kabuklu fındıkların değerlendirilmesi amacıyla mart ayı için stoklardaki kabuklu fındığı satışa açtık. Satışa çıkarılan 20 bin ton kabuklu fındığa 50'nin üzerinde firmadan yaklaşık 80 bin ton talep geldi. Gelen talepler neticesinde satışa açılan ürün miktarı 22 bin tona çıkarılmıştır. Başvuru yapan tüm firmalara satış yapılacak miktar, talep ettikleri miktarın, o depoya yapılan toplam başvuru miktarına oranlanması ile belirlendi."

Satış işlemlerinin 6 kişilik komisyon tarafından yürütüldüğü ve 4 personel tarafından imza altına alındığının kaydedildiği açıklamada, satış ve analiz süreçlerinin tümünün şeffaf ve izlenebilir şekilde yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, satışa açılan miktar ve satış fiyatlarının 31 Mart'a kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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