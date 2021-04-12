TMO'nun çeltik alımına başlaması Edirneli çeltik üreticisini sevindirdi - Son Dakika

Edirneli üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alımına başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, çeltik üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesinden dolayı kendisine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Çeltik fiyatında güncelleme yapılmasının TMO'nun çeltik alımı yapmasının üreticileri mutlu ettiğini belirten Balcılar, "Çiftçilerimizin ürünleri Kovid-19 salgını nedeniyle aylardır elinde kalmıştı. Cumhurbaşkanımız talimatları doğrultusunda TMO hem fiyat güncellemesini yaptı hem de ürün alımına başladı bundan dolayı mutluyuz. Çeltik üreticilerinin sesi olan ve bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ve milletvekilimiz Fatma Aksal'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretle ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan İba ise, Türkiye'nin çeltik ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Edirne'de, üreticilerin depolarında kalan çeltiklerini TMO'ya getirmeye başladığını anımsattı.

Üreticinin yapılan uygulamadan memnun olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki üreticilerimizle görüşmeler yaptık. Mutlu ve umutlu olduklarını ifade ettiler. Çiftçilerimiz için elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de üretimin durmaması ve üreticilerimizin ayakta kalması adına çalışmalar yaptık. Çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilettik. Cumhurbaşkanımız da hemen talimat verdi ve Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik fiyatlarında ara fiyat güncellemesi yaptı. TMO alıma başladığı için hem çiftçilerimiz hem de biz mutlu olduk, Cumhurbaşkanımıza bu imkanı sağladığı için tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

Balcılar, ziyaretin sonunda İba'ya pirinç hediye etti.