TMO'nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı - Son Dakika
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TMO'nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı

01.04.2022 16:32
TMO'nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait fındık deposundan fındık çaldığı tespit edilen 5 kişiden 2'si fındığı satarken yakalandı ve tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait fındık deposundan fındık çaldığı tespit edilen 5 kişiden 2'si fındığı satarken yakalandı ve tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TMO'ya ait fındık deposundan fındık çalındığının tespit edilmesi üzerine emniyet ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu B.K., G. K., S. D, Ş G., ve İ. D., isimli şüpheli şahıslar yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden B.K. ile İ. D. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 80 kilo fındığı Fatsa'da bir fındık manavına satarken suçüstü yakaladı. Şüpheliler, yapılan sorgulamada suçlamayı kabul etti.

Suça karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan B. K. ve İ. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Fındık, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TMO'nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TMO'nun deposundan fındık çalan 2 işçi tutuklandı - Son Dakika
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