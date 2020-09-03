TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Fındık alımının sürdüğü Bartın'da, ürününü değerinde satmak isteyen üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hizmetinden memnun.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı fındık alım deposunda, üreticinin getirdiği ürünler, TMO görevlileri tarafından ilk olarak kalite testine sokuluyor.

Üreticilerin süreci canlı olarak izleyebilmeleri için de "Üretici İzleme Odası" oluşturuldu.

Fındık üreticisi Orhan Alakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte TMO'nun açılmasının üretici için çok iyi olduğunu söyledi.

Özel alıcıların da TMO sayesinde ürünü yüksek fiyattan aldığını belirten Alakaş, "Fındığımızın randımanını buradan izleyebilmemiz de güzel bir şey. İnşallah fındığımız randımanlı gelir ve yüzümüz güler." dedi.

Fındık üreticisi Dursun Yelken de TMO sayesinde bir yıllık emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek, "Yıllık ürettiğimiz fındığı teslim ettik. Randımanına göre fiyat belirlediler. Hizmetten memnunuz." diye konuştu.