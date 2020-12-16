TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması - Son Dakika

TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması

16.12.2020 14:03
TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatmasının, fiyatların aşağı düşmesini engelleyeceğini belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatmasının, fiyatların aşağı düşmesini engelleyeceğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihinin, 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına yönelik kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını bildirdi.

Fındık üreticilerinin her daim yanında olduklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"TMO'nun fındık alım süresinin uzatılması, fiyatların aşağı düşmesini engelleyecektir. Fındık üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu kararın alınmasında verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Toprak Mahsulleri Ofisi ekibine teşekkür ediyorum. Üreticilerimize ve bölge insanımıza hayırlı olsun."

Toprak Malzemeleri Ofisi, AK Parti, Fındık, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması - Son Dakika Ekonomi


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