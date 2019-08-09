Son Dakika Haberleri: TMO'nun fındık alımları
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TMO'nun fındık alımları

1 saat önce

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 26 Ağustos'ta fındık alımına başlayacağı ve üreticilerin internet üzerinden randevu alabileceğini belirtti.

TMO'nun fındık alımları, System.String[]
Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 26 Ağustos'ta fındık alımına başlayacağı ve üreticilerin internet üzerinden randevu alabileceğini belirtti.
Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun 26 Ağustos'ta Alaplı ofisini açacağını ve üreticilerin bu tarihten itibaren kuruma fındık verebileceğini bildirdi.
Fındık verecek üreticilerin fındık tesliminde sıkıntıları yaşamamaları için TMO'nun alım esaslarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:
"TMO tarafından 2019 yılı mahsulü fındıklar satın alınacak olup eski yıl mahsulü fındıklar kesinlikle satın alınmayacaktır. Kriterlere uymak için üreticilerimizin dikkat etmesi gereken birkaç püf nokta vardır. Alımlar noktasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla TMO Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 'Alo Ürün Hattı 0312 416 34 10' fındık alımları konusunda her türlü talep ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz."
Türkoğlu, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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