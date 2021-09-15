TMO'nun fındık alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alımlarına Giresun, Ordu ve Trabzon'daki üreticiler ilgi gösteriyor.

Trabzon'da, TMO tarafından 5 ayrı noktada fındık alımı devam ediyor.

TMO tarafından il genelindeki Arsin, Beşikdüzü, Ortahisar, Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçelerinde kiralanan depolarda, Giresun kalite fındığın kilogramı 27, levant kalite 26,5 ve sivri kalite 25,5 liradan alınıyor.

TMO yetkilileri, 1 Eylül'de başlayan fındık alımının sorunsuz devam ettiği ve üreticiden gelen talebe göre de süreceğini belirtti.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan depoya fındık getiren üreticiler, TMO'nun alımlarından ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun.

Üreticiler tarafından depoya getirilen fındıklar, numune alındıktan sonra analizden geçirilip, rutubet ve diğer kontrolleri yapılıyor. Daha sonra üreticiye sunulan alım fiyatı kabul görürse fındıklar teslim alınıyor.

Depoya fındık getiren Sultan Çebitürk, AA muhabirine, yaklaşık bir ton fındık getirdiğini ve genellikle TMO'yu tercih ettiğini söyledi.

Bu yıl fındık hasadında güçlük çektiklerini ifade eden Çebitürk, "Hasada başlamadan önce havalar güzeldi, güneşliydi. Hasada başladığımızda yağmurlar başladı. 20-22 gün kadar sürdü. Fındıkları toplamak da zorluk çektik, kurutmak da güçlük çektik. Bir şekilde kuruttuk. Bugüne de randevu aldık ve ürünümüzü getirdik." diye konuştu.

TMO'nun üreticiye desteğinin önemine değinen Çebitürk, "Üreticinin emeğine göre fiyatlar bence az daha yüksek olmalıydı ama buna da şükür. En azından serbest piyasadan çok daha iyi. Serbest piyasada milletin canını alacaklar neredeyse. Şu fındığı oraya götürsem 21-22 liradan fazla para vermez. Bu anlamda TMO'nun üreticiye güzel desteği var." ifadelerini kullandı.

Diğer üreticiler de hem alım kriterleri hem de uygun fiyatı nedeniyle TMO'yu tercih ettiklerini dile getirdi.