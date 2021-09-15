TMO'nun fındık alımları devam ediyor - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alımlarına Giresun, Ordu ve Trabzon'daki üreticiler ilgi gösteriyor.

Fındığını hasat edip kurutma işlemlerini tamamlayan üreticiler, randevularını alarak TMO'nun alım noktalarında ürünlerini teslim ediyor. TMO, üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alıyor.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) lisanslı deposunda TMO'ya ürün veren üreticilerden Köksal Yoğunali, AA muhabirine, fındığının alım kriterlerine uygun ve fiyatın da iyi olması dolayısıyla TMO'yu tercih ettiğini söyledi.

Serbest piyasanın çok düşük olduğuna dikkati çeken Yoğunali, "TMO'da Giresun kalite fındık 27 lira, bu iyi bir fiyat, çok şükür Allah bereket versin. TMO'nun fındığın parasını bir veya iki ay sonra vereceği yönünde söylentiler var ama biz burada öğrendik ki paramız cuma günü yatacak. Allah razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.