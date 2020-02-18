TMO'nun fındık satış kararı alması - Son Dakika
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TMO'nun fındık satış kararı alması

7 saat önce

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) serbest piyasa şartlarında fındık satışı kararı almasından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile ofis yetkililerine teşekkür etti.

TMO'nun fındık satış kararı alması, System.String[]

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) serbest piyasa şartlarında fındık satışı kararı almasından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile ofis yetkililerine teşekkür etti.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdahale alımı için piyasaya girerek sezona başlayan TMO'nun, şimdi ise satış kararı alarak bu yönde müdahalede bulunduğunu belirtti.

Ofisin, 2 Mart'tan itibaren stoklarındaki fındığı satacağını duyurduğunu anımsatan Bölük, şöyle devam etti:

"Piyasa şartlarından fiyatları deklare ettiler. Pazarda da TMO'nun açıkladığı Giresun kalite 21, levant kalite 20,50 lira. Dolayısıyla TMO pazar fiyatlarını deklare ederek piyasanın dengesini bozmamış oldu. O yüzden Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve TMO yönetimine Giresun Ticaret Borsası adına teşekkür ediyorum."

Bölük, TMO'nun stoklarındaki ürünü, toplu olarak değil aylık belli miktarlarda satışa sunmasını da olumlu bulduklarına işaret ederek, "Bu, şu anlama geliyor. Piyasada bir miktar fındık var. Bunun var olduğunu TMO da herkes de biliyor. Piyasaya arz edilecek fındık zaten bir aylık tüketimin yaklaşık yüzde 40'ına tekabül eder. Doğru bir politika. Piyasada kalan fındığın da satışına imkan sunmuş oldular aynı zamanda." diye konuştu.

Bölük, Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Fındık Deposu'nda, TMO'ya ait 7 bin 200 ton civarında fındık bulunduğunu sözlerine ekledi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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