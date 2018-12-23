TMO'nun Fiskobirlik'e Vereceği 10 Bin Ton Fındık İçin Son İmza Cumhurbaşkanına Sunuldu

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) FİSKOBİRLİK'e vereceği 10 bin ton fındık için oluşturulan kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu açıkladı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) FİSKOBİRLİK'e vereceği 10 bin ton fındık için oluşturulan kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu açıkladı.



AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ile Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu açıklamalarda bulundu.



Toplantıda konuşan Milletvekili Cemal Öztürk, TMO'nun FİSKOBİRLİK'e aktaracağı 10 bin ton fındık ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TMO aracılığı ile FİSKOBİRLİK'in desteklenmesine ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındık verilmesi teminat karşılığıydı. FİSKOBİRLİK teminatını gösterdi. Hazine ile karşılıklı gittiler vadeye bağlandı. En son benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasına sunuldu. Berat Beyle hazineden sorunlu bakan olduğu için geçtiğimiz salı günkü bütçe sırasında da konuştuk. Berat Bey, 'Ben imzaladım ve Cumhurbaşkanımıza gönderdim, orada bekliyor.' dedi. Muhtemelen akşam sabah çıkar. Belki de çıkmıştır. Son durumunu bilemiyorum" dedi.



Cemal Öztürk, Türkiye'ye Ağustos ayında finans operasyonu yapıldığını kaydederek alından tedbirlerle bu oyunu bozuklarını ifade etti. Öztürk, yeni operasyonlara karşı ise hazırlıklı olduklarını kaydederek, "Şeytan azapta gerek. Bunlar rahat durmuyorlar. Yeni plan ve projeler peşindeler. Bundan sonra da umduklarını bulamayacaklar. Çünkü Türkiye'de ciddi ciddi tedbirler alınıyor. Yöneticilerimiz uzmanlarımız işin başındalar. Ekonomide de giderek dengeleme, disiplin ve değişim sloganı ile ortaya çıkan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Dövizdeki o ateş engellenmiş durumda. Daha dengeli bir ekonomi götüreceğiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun merkez ilçe dahil 16 ilçeye, 8 bedeye talip olduklarını kaydetti.



Sabri Öztürk, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının kısa zamanda açıklanacağını ve çalışmamaların başlayacağını belirterek, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimine parti olarak iyi hazırlanıyoruz. Seçimde Giresun'daki 16 ilçe belediyesine, 8 belde belediyesine talibiz. Bunun içinde özverili şekilde çalışacağız. Kazananın Giresun olması için halkımızın istekleri doğrultusunda ne varsa yapacağız" şeklinde konuştu.



Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ise toplantıda yaptığı konuşmada, Giresun siyasetine değinerek şu ifadeleri kullandı:



"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine Belediye Başkan adayımızla, milletvekillerimizle ve tüm teşkilatlarımızla inanç ve gayretle odaklandık. Hedefimiz belli. Giresun Merkez İlçemiz dahil olmak üzere 16 ilçemizin 16 sını, 8 beldemizin de 8 ini AK Partinin bünyesine katmak. İnancımız sonsuz. İnşallah Tüm Teşkilatlarımızın gayretleri ve gece gündüz demeden çalışarak, öncelikle 10 yıllık araya son verip Giresun Belediyesini kazanacak, tüm ilçelerimiz ve beldelerimizde başarıya hep birlikte koşacağız." - GİRESUN

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