TMO'nun kuru kayısı alım fiyatı Malatya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

TMO'nun kuru kayısı alım fiyatı Malatya'da sevinçle karşılandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısıyı 21-23 liradan alacağını açıklaması, Malatya'da sevinçle karşılandı.

TMO'nun kuru kayısı alım fiyatı Malatya'da sevinçle karşılandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısıyı 21-23 liradan alacağını açıklaması, Malatya'da sevinçle karşılandı.

Bakan Pakdemirli'nin TMO'ya verilen görev doğrultusunda ilk kez kayısı alımı yaptıklarını belirterek, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liradan alıyoruz." açıklaması, "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da sevinç yarattı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, kayısının ilk defa TMO'nun müdahale alımları kapsamına alınmasını ve açıklanan fiyatı, sektör temsilcileri değerlendirdi.

"Devletin ürüne sahip çıkması herkes açısından önemli"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Malatya ekonomisinin can damarı olduğunu söyledi.

TMO'nun kayısı alımını açıklamasıyla Malatya'nın tarihi bir gün yaşadığını belirten Özcan, "30 yıllık bir hayaldi, gerçeğe dönüştü." dedi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru incir ve üzümdeki TMO'nun alım müdahalelerinin kuru kayısıda da uygulanacağı müjdesini verdikten sonra konunun en önemli altyapısı olan lisanslı deponun hayata geçirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 yıldır lisanslı deponun faaliyete geçirilmesi için yoğun bir mücadele verdik. Depomuzun lisanslarını aldıktan hemen sonra Tarım ve Orman Bakanımıza 'Artık kuru kayısı alım müdahalelerinin önünde herhangi bir engel kalmadığını' belirttik. Açıklanan kuru kayısı fiyatları üretici ve ihracatçı açısından çok mutlu edici noktaya gelmiştir. Öncelikle kuru kayısıda ciddi anlamda bir istikrar artık söz konusu. Mahsulün azlığı ve çokluğunun yarattığı dalgalı piyasalardan istikrarlı bir dönem başlıyor."

Özcan, üretim maliyetleri artarken ürünün fiyatlarının geriye gittiği dönemler yaşadıklarını anlatarak, "TMO'nun müdahale kararı artık bunun önüne de geçecek. Artık her yıl TMO ürün fiyatlarını güncelleyecek. Burada devlet desteğini almış olmak her açıdan çok önemli. Artık ithalatçı da şunu bilecek ki bu ürünün başka bir sahibi var. Devletin ürüne sahiplik etmesi herkes açısından önemli. Bugünden sonra herkes kuru kayısıyla ilgili yol haritalarını önüne koyduğunda üreticiyi mağdur etmeyecek, şehir ve ülke ekonomisinin arzu ettiği rakamlara getirecek şekilde bir davranış sergilemek zorunda kalacak." diye konuştu.

"Kuru kayısı da hak ettiği yere gelecek"

Türkiye'de kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir gibi çok önemli ürünlerin bulunduğunu belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar milli ürünlerimiz. Türkiye bugün kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru incirde dünyanın en önemli ülkesi konumunda. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu üç ürünle, fındık ve fıstıkta çok yeni yol haritalarıyla devam edecek. Türkiye bu ürünlerde mutlaka ciroların çok daha üstünde bu ülkeye döviz sağlayacak bir politikayla yoluna devam edecek. Artık kuru kayısı da hak ettiği yere gelecek."

"Kuru kayısıdaki yeni aktör TMO"

Özcan, TMO'nun alımla ilgili açıklamasını yabancıların da takip ettiğini anlatarak, "Özellikle kuru kayısı alıcıları açıklanan rakamları ve devletin uygulamaya başladığı politikaları takip ediyor. Kuru kayısıdaki yeni aktör TMO. Piyasayı belirleyici en önemli güç, piyasadaki arz fazlasını depolarında muhafaza edecek güç. Bu ürünün saklama koşullarının çok daha iyi ve uygun olduğu alanlar inşa edildi. Dolayısıyla bundan sonra arz ve talebin çok daha sağlıklı yürüdüğü düşünüldüğünde fiyatların talebe göre de daha iyi ve yüksek noktalara gideceği bir seyir oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Üreticimiz rahat bir nefes aldı"

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ise TMO'nun kuru kayısı alımı yapmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Malatya'da yıllardır pazar konusunda sıkıntı yaşandığını dile getiren Kılınç, "Ürün çok olur ayağa düşer, az olur fiyatlar yükselirdi. Bugün Malatya'nın kurtuluş günü. Üreticimiz artık önünü görecek. TMO'nun alım kararıyla hem kaliteli üretim olacak hem de fiyat konusunda istikrar sağlanacak." dedi.

Açıklanan 21-23 liradan daha düşük fiyat beklediklerini anlatan Kılınç, "Sayın Bakanımızın rakamı açıklamasıyla sevinçten ayağa fırladık. Üreticimiz rahat bir nefes aldı, Malatya için de çok hayırlı oldu." diye konuşu.

Toprak Malzemeleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO'nun kuru kayısı alım fiyatı Malatya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika Ekonomi


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