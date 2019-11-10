Son Dakika Haberleri: TMO'nun mısır satış fiyatını açıklaması piyasaya olumlu yansıdı
Son Dakika Ekonomi TMO'nun mısır satış fiyatını açıklaması piyasaya olumlu yansıdı

TMO'nun mısır satış fiyatını açıklaması piyasaya olumlu yansıdı

6 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ton başına 1150 liradan alımı yapılan mısırın, ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 liradan satılacağını açıklamalarının piyasaya olumlu yansıdığını belirtti.

TMO'nun mısır satış fiyatını açıklaması piyasaya olumlu yansıdı, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ton başına 1150 liradan alımı yapılan mısırın, ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 liradan satılacağını açıklamalarının piyasaya olumlu yansıdığını belirtti.

Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO tarafından hasat başlamadan önce 9 Ağustos'ta yaptıkları duyuruyla üreticiden mısırı ton başına 1150 liradan alacaklarını bildirdiklerini anımsattı.

Ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 lira fiyatla mısırın iç piyasaya satışının yapılacağını da açıkladıklarını belirten Güldal, "2019'da TMO hem maliyetler hem enflasyon hem de üretimin sürdürülebilmesini baz alarak, alım fiyatlarını hasattan önce açıkladı. Mısırda da aynısını yaptık. Hasattan önce mısır alım fiyatlarını açıkladık. Ton başına 1150 liradan alıma başladık. Alımlara yoğun ve sorunsuz şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Güldal, mısır alımında TMO dışındaki alıcılara da çağrı yaparak, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada, TMO'nun dışında alıcıların ve kullanıcıların mısır tedarikinde biraz ağır kaldıklarını gözlemledik. Biz de bunu, çok küçük bir kar marjını koyarak ton başına 1250 liradan satışa arz edeceğiz. Dolayısıyla şu anda üreticinin elindeki mısırdan, kullanıcılar ve fabrikalar tedariklerini yapsınlar, mısır sadece TMO'ya yığılmasın. İç piyasadaki üreticiler rahatlama sağlasın diye mısır satım fiyatını açıkladık. Açıkladıktan sonra da olumlu yansımalarını görüyoruz. Tamamen üreticinin elindeki mısırı değerlendirmesi, daha yüksek değerle satabilmesi ve piyasada dengenin oluşması bakımından fiyat açıkladık."

"TMO, üzerine düşeni yapacak"

Ofislerinin her zaman Türk çiftçisinin yanında olduğunu, bundan sonra da bu şekilde devam edeceklerini anlatan Güldal, "TMO öncelikle üretimin sürdürülebilirliğini amaçlayacak, bunun yanında da piyasa regülasyonunu sağlamak için üzerine düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır." ifadesini kullandı.

Güldal, üreticilere verimli ve kazançlı bir sezon dilediklerini kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ahmet Güldal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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