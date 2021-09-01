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TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı - Son Dakika

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

01.09.2021 12:25
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. Üreticiler, fiyattan memnun olduklarını belirtti.

TMO tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, nem oranı kurtaran ve koşullara uygun olarak getirilen fındıklar depolara konuldu. TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alırken, ilginin ise yoğun olduğu görüldü. TMO tarafından üreticilerin banka hesaplarına ilerleyen günlerde ödemeler yapılacak.

"Çok şükür memnunuz"

Önceden randevu alarak TMO'ya yeni sezonun fındık mahsulünü getiren Abdullah Özcan, "Fındığı topladık, kuruttuk ve emek verdik, bu sene yağmur nedeniyle zorluklar çektik. İnşallah hayırlısı olur. Şuanda serbest piyasa göre burada fiyatlar daha iyi. Dışarıda fiyatlar şuan 24 buçuk lira civarında. İnşallah hayırlısıyla veririz. Çok şükür memnunuz. Ben bugün 12 çuval fındık getirdim" dedi.

Cemal Gündoğdu isimli fındık üreticisi, "Buraya getirmenin sebebi fiyatları daha güzel olduğu için. Emeğimizin karşılığını daha güzel alıyoruz. Serbest piyasada fiyatlar eşit gibi. Ben de emeğimizin karşılığını almak için buraya getirdik. Ben bu yıl TMO'ya ilk defa fındık veriyorum, inşallah memnun olurum" diye konuştu.

"Devletimiz sahip çıkmasaydı belki de fiyatlar 20 liranın altında olacaktı"

Mehmet Kokrmaz da fındık hasadını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını ve fındıklarını TMO'ya getirdiklerini belirterek, "Allah'a şükürler olsun hasadımızı toplamayı nasip etti. Kurutup bugün de TMO'ya getirdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz fiyatları belirlememiş olsaydı serbest piyasada fındık fiyatları daha da düşük olacaktı. Devletimiz müdahale etmemiş olsaydı belki de bugün ürün 20 liranın altına düşecekti" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan TMO'nun fındık alımı yoğun bir şekilde sürüyor. - ORDU

TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı
TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı

Organize Sanayi Bölgesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO'nun Ordu'da fındık alımı başladı - Son Dakika Ekonomi


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