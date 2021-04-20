TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu - Son Dakika

TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu

20.04.2021 10:27

TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Ahlat çiftçisinin elinde kalan patateslerin alımı sürüyor.

TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Ahlat çiftçisinin elinde kalan patateslerin alımı sürüyor.

Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanının kararı ile TMO tarafından çiftçinin elinde kalan patateslerin alınması, çiftçilere adeta can suyu oldu. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, beraberinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve partililerle birlikte Ahlat'taki patates depolarında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Ahlat'ın şu anda patates sevkiyatında birinci sırada yer aldığını belirterek, "Bugün özellikle Ahlat ilçemize gelmek istedik. Hem çiftçimizin gülen yüzünü görmek için hem de çalışmaları görmek için geldik. Bir önceki gelişimde bayağı sitem vardı. Çiftçilerin elinde kalan patateslerden dolayı mağdur olan çiftçilerimiz vardı. Yaklaşık 2 ay önce bu durumu görünce ben etkilendim. Çiftçi emek vermiş depolamış ürünü satamadığı için mağdur olmuş. Borcu var ödeyemiyor. Buna çare bulmak için önce dış ülkelere satmak için Dışişleri Bakanımızla görüştük. Oradan yola çıktık cevap alamadık. Buradan çiftçiler aradılar mağdur olduklarını söylediler. En azında biz başlatalım dedik. 10 bin aileye kendim alıp dağıtım yaptık. Daha sonra valilikleri aradık. Batman, Siirt, Van, Diyarbakır valilerini arayarak sosyal yardımlaşma yoluyla almalarını sağladık. Valilerimiz illerine göre 4-5 kamyon aldılar. Baktık ki böyle yürümeyecek. İçişleri Bakanımızla görüşerek konuyu arz ettim. Daha sonra bakan yardımcısı beni arayarak projeyi tamamladık. Ben nasıl yaptığımı anlattım. Bunu genele yaymak için çalışma başlattık. Proje gelişti ve Cumhurbaşkanımıza iletildi. Kendisi sadece patatesle kalmadı, soğanları da ellerinde olan vardı. Edirne'de çeltiği de içine katarak çiftçiye can suyu sağlama amacıyla başlattık. Çiftçinin emeğini almasını hem de milyonlarca fakir aileye gıda yardımı olmak üzere proje gelişti. Bunda hem üreten hem de tüketen memnun kaldı. Çünkü evlerine Ramazan ayında gıda girdi. Dolaysıyla bugün gelip burada çiftçimizin gülen yüzünü görmek istedik. Sevkiyatların gidişatını inceledik. Bir aksaklık olup olmadığını yerinde görmek istedik. Şu an Türkiye'de sevkiyatlar içinde Ahlat birince sırada. Günlük yaklaşık 50 kamyon sevkiyat yapıyoruz. Büyük üretimi olan illerde daha bu sevkiyata ulaşamadılar. Orda da çok iyi bir çalışma var. Bu gidişle günlük bin ton civarında ürün gönderiyoruz. Ramazan sonuna kadar elimizdeki tüm ürünlerin sevkiyatını yapmış olacağız. İki türlü memleketimiz kazanacak. Milletin malı millete gidecek. Yaklaşık 30 bin ton vardı. Şu an 20 bin ton elimizde kaldı. Ramazan ayının sonuna kadar bunu bitirmiş olacağız" dedi.

Patates üreticilerinden Ruhi Güvener de, karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet duyduklarını söyledi. Güvener, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milletvekilimiz Vahit Kiler'in emeğiyle Ahlat'a bir can suyu verildi. Bu çok büyük bir can suyuydu. Bundan yoksul insanlar faydalandı. İşçiler, nakliyeciler, emekçilere iş kapısı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu
TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu
TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu
TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu
TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu
TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu - Son Dakika


Son Dakika

Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz         
12:01
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu         
09:34
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 12:13:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TMO'nun patates alımı Ahlat çiftçisine can suyu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei