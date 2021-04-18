Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

TMO, Manisa'da 160 ton patates alımı yaptı

Patates üreticisi Ahmet Ayaz:

"Alınan karar bizi çok mutlu etti"

MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates, soğanın alınarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Manisa'nın Salihli ilçesinde 160 ton patates alımı gerçekleştirdi. TMO'nun çiftçinin elinde kalan patatesleri 85 kuruşa alması Manisa'daki patates üreticisinin yüzünü güldürdü.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesi'nde üreticilerin elinde kalan 160 ton patatesi aldı. Üreticinin elinde kalan patateslerin değerlendirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bir talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticimizin elinde bulunan patatesleri almaya başladı. İnşallah evlerde, depolarda patates kalmayacak. Bugün Kapancı Mahallemizde yaklaşık 160 ton patatesin alımı gerçekleştiriliyor. Bu patatesler TMO aracılığı ile alındıktan sonra Salihli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilecek. Vakfımızda ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Patateslerin üreticilerden alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sürecinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlığımız ve yetkililere teşekkür ederiz" dedi.

"Alınan karar bizi çok mutlu etti"

Salihli'nin Kapancı Mahallesi Muhtarı Ali Ortayol ise, "Cumhurbaşkanlığımızın talimatı kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi mahallemizde patates alımına başlamış bulunuyor. Mahallemiz, patates üretiminde önemli bir konuma sahip. Alınan bu kararla çiftçilerimizin mağduriyetleri tatmin edici bir rakamla giderilmiş oldu. Mahallemdeki tüm patates üreticileri adına devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kapancı Mahallesi'nde patates üreticiliği yapan Ahmet Ayaz, "Alınan bu karar bizleri çok mutlu etti. Bu bölgede yetişen patatesler çok kaliteli ve lezzetli. Halkımız da gönül rahatlığı ile tüketebilirler" dedi.