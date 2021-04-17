TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi

17.04.2021 11:58
TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi, System.String[]

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçinin elinde kalan patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla alınmasına ilişkin, "Çiftçilerimiz bu uygulamadan memnun" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçinin elinde kalan patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kanalıyla alınmasına ilişkin, "Çiftçilerimiz bu uygulamadan memnun" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, devletin depolarda kalan patatesleri TMO aracılığı ile almasının patates üreticisi açısından çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Güneş, "Bu konuda çiftçilerimize değer veren Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza ve ilimizin bakanlarına, milletvekillerine teşekkür ederiz. Sadece çiftçimizin elindeki patatesin alınması ile çiftçimiz mutlu olmadı, birde 2021 yılında üreteceği patates içinde mutlu oldu. Devletimiz, çiftçinin elindeki patates çürümesin diye ve çiftçimize bir yardımımız olsun diye böyle bir uygulama başlattı. Çok güzel bir uygulama, çiftçimiz memnun. Birde 2021 yılında ekeceğimiz patatesi de bu şekilde kurtarmış olduk. Çünkü vatandaş 'para etmiyor, ekmeyelim' diye bir sıkıntı yaşıyordu. Ancak şu anda vatandaş patatesini sattı. Ofise 85 kuruştan veriyor. 2021 yılında ekeceği patatesi de bu şekilde kurtarmış oldu. 2021 yılında da patates ekerler, çünkü elindeki patatesi çıkarmış oldu. Devletimiz eğer patatesi almış olmasaydı, patates 25-30 kuruşa alıcı bulmuyordu. Şu anda 85 kuruşa devletimiz TMO kanalı ile alıyor. Alınan patatesleri de valilik aracılığı ile durumu olmayan ailelere dağıtıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimiz bu uygulamadan memnun" diyen Güneş, "Tabi ki bu uygulamada emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, ilimizin vekillerine teşekkür ediyoruz. Bu uygulama sadece Kayseri'de uygulanan bir uygulama değil. Türkiye genelinde uygulanan bir uygulama. Kayseri olarak bizde soğan olmadığı için bizim bütün çiftçilerimizin patateslerini TMO alıyor. Çiftçimiz 25'er kiloluk çuvallara dolduruyor, arabaya yüklüyor. Nakliyesi de TMO'ya ait bir şekilde alıyor. Parasını da TMO 3-5 gün içerisinde ödüyor. Bu ürünler elimizde kalsaydı sıkıntı olurdu. Devlet vatandaş için var. Vatandaşta devlet için var. Bu uygulamadan dolayı biz teşekkür ediyoruz. Aksi takdirde patates üreticisi çiftçilerimiz zordaydı. Zorda olmasının sebebi ise, pandemi döneminde oteller, restoranlar, lokantalar açık olmadığı için patates satılmadı, üreticinin elinde kaldı. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda sıkıntımız yok. Devletin 85 kuruş açıklamasından sonra tüccarlarda 85 kuruşun biraz üzerine çıkarak almaya başladılar. 1 TL gibi bir rakama alıyorlar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye, Kayseri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Rus istihbaratı, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı Rus istihbaratı, Ukrayna konsolosunu gözaltına aldı TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi TESK Genel Başkanı Palandöken, nakdi ücret desteği kapsamının genişletilmesini istedi Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü         
11:54
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı         
02:11
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 12:12:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TMO'nun patatesleri alması, çiftçileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei