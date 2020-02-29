TMO'nun piyasaya fındık satmasına günler kala fındık fiyatları düşmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMO'nun piyasaya fındık satmasına günler kala fındık fiyatları düşmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

TMO'nun piyasaya fındık satmasına günler kala fındık fiyatları düşmeye devam ediyor

17 dakika önce

Geçtiğimiz haftalarda 22,50 lirayı geçen fındık fiyatları, Toprak Mahsülleri Ofisinin daha önce piyasaya fındık satacağını açıkladığı tarih olan 2 Mart öncesi, 20 liraya kadar düştü.

TMO'nun piyasaya fındık satmasına günler kala fındık fiyatları düşmeye devam ediyor, System.String[]

Geçtiğimiz haftalarda 22,50 lirayı geçen fındık fiyatları, Toprak Mahsülleri Ofisinin daha önce piyasaya fındık satacağını açıkladığı tarih olan 2 Mart öncesi, 20 liraya kadar düştü.


Çiftçi-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Kutsi Yaşar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 22,50 lirayı geçen ve artış göstermeye devam eden fındık fiyatlarının 25-26 liraya kadar çıkmasını bekledikleri dönemde TMO'nun müdahalesinin fiyatları negatif yönlü etkilediğini belirtti.


Eski Fındık-Sen Başkanı Kutsi Yaşar yaptığı açıklamada, "Üreticinin elinde kalan yaklaşık yüzde 5'lik fındığın fiyatının artmasını olumlu karşıladığımız dönemde elindeki büyük stokla piyasaya giren müdahale kurumu TMO maalesef ki fiyatların aşağıya çekilmesine sebep olmuştur. 22,50 lirayı geçen fiyatlar karşısında TMO biraz daha bekleseydi eğer, hem kendisi kazanacaktı hem de üretici kazanacaktı ancak erken bir refleksle yaptığı bu müdahale büyük sermayenin işine yaradı. Ülkemizde zaten olağanüstü koşullar yaşanılıyor ve döviz fiyatları yükselmeye devam ediyor, bu şartlar da fındık fiyatları yine hak ettiği değeri göremeyecek" dedi.


"Piyasaya sürülecek fındığı Fiskobirlik işlemeli"


"Dedelerimizin yamalı pantolonlarıyla kurdukları Fiskobirliğin ötekileştirilmesini kabul edemiyoruz" diyen fındık üreticisi Erol Turan, "Fındık fiyatları yükselirken böyle bir müdahalenin olacağı haberi bile fındık fiyatlarının bir anda düşmesine yetti. Piyasaya sürülecek olan fındık Fiskobirlik üzerinden sürülmeli ve Fiskobirlik eski itibarına kavuşturulmalıdır. TMO'nun yaptığı bu hamlenin altında şunu da görüyoruz ki seneye fındık fiyatları ne yazık ki daha da düşük rakamlardan işlem görecek" diye konuştu. - GİRESUN

fındık fiyatları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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