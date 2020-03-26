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TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere...
6 saat önce
TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı.
TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduklarını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:02 Kaynak: İHA
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