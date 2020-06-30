TMO startı verdi - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Muratlı Ajans Amirliği tarafından buğday alımları başladı.



Randevu sistemi ile alımların başladığına dikkat çeken TMO Ajans Amiri Ali Fedai, randevu sisteminin faydalarına vurgu yaparak, lisanslı depoların da faaliyette olduğunu hatırlattı. Kalitesine göre sert buğdaylar ton başına 1,625 liradan 1,650 liraya, diğer çeşit yumuşak buğdaylar ise ton başına 1,575 liradan 1,600 liraya kadar alınıyor. TMO Muratlı Ajans Amirliğine ilk ürünü Arzulu Mahallesinden Ekrem Bozkurt verdi.



TMO Muratlı Ajans Amirliği'ni ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise, Ajans Amiri Ali Fedai'den durum hakkında bilgi aldıktan sonra; sırasını bekleyen çiftçilerle görüştü. Çiftçinin hiçbir zaman devlet tarafından yalnız bırakılmayacağının altını çizen AK Partili Başkan Ali Atılgan, "Biz üreten insanımızın her zaman yanındayız" dedi. - TEKİRDAĞ