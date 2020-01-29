TMO stoklarındaki fındığın ihraç edilmesine yönelik düzenleme yapılması talebi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarındaki fındığın ihraç edilmesine imkan verecek düzenlemeler yapılmasının her anlamda ülke çıkarları ile örtüşeceğini belirtti.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 ürünü fındık için TMO'nun önceki yıllardan daha erken fiyat açıklayarak hem piyasalarda olabilecek spekülasyonları önlediğini, hem de 80 bin ton kabuklu fındık alarak regülasyon görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Fındığın yüzde 90'ının ihraç edildiğine işaret eden Sevinç, "Bu göz önüne alındığında 2019 yılında 319 bin ton iç fındık ihraç edilerek tüm zamanların rekorunun kırılmış olması, esasen uygulanan politikaların ülkemiz lehine sonuçlandırılmasında ihracatçılarımızın da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TMO'nun başarıyla gerçekleştirdiği regülasyon görevinin yanı sıra spekülasyonları önlemede de etkin rol oynaması gerektiğini ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

"TMO'nun bu zamana kadar başarıyla yerine getirdiği regülasyon görevi en basit ifade ile fazla fındık bulunan yıllarda piyasadan fındık alarak üretici mağduriyetini önlemek olduğu gibi, fındık arzının kesintiye uğradığı zamanlarda da ürünlerinde fındık kullanan sanayiciler ile ülkemize milyarlarca dolar döviz girdisi sağlayan ihracatçılarımızın karşılaştıkları zorlukları ve hatta dünyadaki tüm nihai fındık tüketicilerinin mağduriyetini önlemek olmalıdır. Bu çerçevede, artık üretici elinde hemen hemen fındık bulunmadığı için bir üretici mağduriyetine neden olunmayacağı ve ülkemize sağlayacağı döviz geliri de göz önünde bulundurularak TMO stoklarındaki fındığın ihraç edilmesine imkan verecek düzenlemeler yapılmasının her anlamda ülkemiz çıkarları ile örtüşeceği açıktır."