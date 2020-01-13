TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi - Son Dakika Ekonomi

TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi

6 saat önce

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "TMO elindeki fındığı FİSKOBİRLİK tesislerini kullanarak, kendisi veya FİSKOBİRLİK aracılığıyla işleyerek piyasaya sürmeli" dedi.

TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi, System.String[]

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "TMO elindeki fındığı FİSKOBİRLİK tesislerini kullanarak, kendisi veya FİSKOBİRLİK aracılığıyla işleyerek piyasaya sürmeli" dedi.

Bayraktar, AA muhabirine, TMO ile FİSKOBİRLİK arasında geçmiş yıllarda iş birliği yapıldığını belirterek, bunun devamını dilediklerini ifade etti.

FİSKOBİRLİK tesislerini TMO'nun kullanımına sunmaya hazır olduklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ben TMO'nun elindeki ürünün işlenerek piyasaya sürülmesi taraftarıyım. Bunun için de en doğru ve uygun kurum FİSKOBİRLİK şu anda. Dolayısıyla TMO elindeki fındığı FİSKOBİRLİK tesislerini kullanarak, kendisi veya FİSKOBİRLİK aracılığıyla işleyerek piyasaya sürmeli. Bizim de bu yönde bir talebimiz olacak. Tarım ve Orman Bakanımız ve ilgili kuruluşlarla görüşerek kendilerine ileteceğiz."

Bayraktar, birliğin 2018-2019 olağan mali genel kurulunun cumartesi günü gerçekleştirildiğini anımsatarak, kurul toplantısında geçmiş yılları değerlendirdiklerini aktardı.

Üreticiler ve birlik ortaklarının FİSKOBİRLİK'in her geçen yıl aldığı mesafeyi gördüklerini ifade eden Bayraktar, "Mali genel kurulda bize verilen güven, sorumluluklarımızı artırdı. Gelecek dönemlere daha güçlü ve daha yoğun efor sarf ederek devam edeceğiz." dedi.

lütfi bayraktar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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