TMO stoklarındaki fındık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TMO stoklarındaki fındık - Son Dakika Ekonomi

TMO stoklarındaki fındık

6 saat önce

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO'nun elindeki fındığı satma konusunda acele etmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

TMO stoklarındaki fındık, System.String[]

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO'nun elindeki fındığı satma konusunda acele etmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinin stoklardaki fındıkla alakalı piyasayı yakından takip ederek doğru bir karar vereceklerine inandıklarını belirtti.

Halen üreticinin elinde ve piyasada bir miktar ürün bulunduğunu, bu nedenle pazarda fındık sıkıntısı yaşanmadığını ifade eden Bölük, "Piyasada istenilen ürün bulunup alınabiliyor. O yüzden de TMO'nun satma konusunda acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bölük, geçen hafta fındık fiyatının 21 lira seviyesini gördüğünü kaydederek, "Yeni haftaya fiyat bir miktar geri çekilmeyle başladı. Yeni hafta 20,50 lira seviyesinden başlandı." diye konuştu.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Emniyet, tartışma konusu olan bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu açıkladı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna'da fahri doktora verildi Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması: İnceleme başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:18:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TMO stoklarındaki fındık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]