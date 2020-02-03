TMO stoklarındaki fındık - Son Dakika
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TMO stoklarındaki fındık

6 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO, elindeki fındığı piyasaya sunsun, 'Sunmasın' demiyoruz ama piyasa koşullarında sunsun." ifadesini kullandı.

TMO stoklarındaki fındık, System.String[]

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "TMO, elindeki fındığı piyasaya sunsun, 'Sunmasın' demiyoruz ama piyasa koşullarında sunsun." ifadesini kullandı.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kesimlerin, TMO'nun elindeki fındığı piyasaya sunması ve ihracatın önünü açması çağrısında bulunduğunu savundu.

Karan, şunları kaydetti:

"TMO depolarındaki fındığı bir şekilde tabii ki değerlendirecektir. Ama sizin istediğiniz gibi piyasaya sunup da her kuruşunda bu milletin hakkı olan milli serveti heba edip üreticinin kalbine hançer vurmayacaktır. TMO, elindeki fındığı piyasaya sunsun, 'Sunmasın' demiyoruz ama piyasa koşullarında sunsun. Aldığı fiyatın altında bir fiyattan satışa sunması demek, fındık üreticisine ve milli servete ihanet etmek demektir."

Karan, ziraat odalarının fındık üreticisinin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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