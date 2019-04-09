Son Dakika Haberleri: TMO Stoktaki Fındıkları Satışa Sundu

TMO Stoktaki Fındıkları Satışa Sundu

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni fındık sezonu öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticinin korunması adına son derece önemli bir karara daha imza attığını söyledi.

TMO Stoktaki Fındıkları Satışa Sundu, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yeni fındık sezonu öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticinin korunması adına son derece önemli bir karara daha imza attığını söyledi.

TMO'nun 3 Nisan itibariyle stoklarındaki 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait fındıkları serbest piyasa şartlarında satışa sunduğunu hatırlatan Karan, "2018 yılına ait levant kalite fındığın kilogramını 18 liradan, 2017 yılına ait Giresun kalite ve levant kalite fındığın kilogramını 15 liradan, sivri kalite fındığın kilogramını 13 liradan, 2016 yılı ait levant kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan satışa sundu" dedi.

Dolar bazında fındık fiyatının gerçek değerini bulduğunu, TMO'nun stoklarını ucuza kapatmak isteyenlerin ise hüsrana uğradığını kaydeden Nurittin Karan, "Piyasada fındık kalmadı, TMO stoklarındaki ürünü satsın diye baskın yapanlar buyursun alsın. Fındık fındık diye yaygara koparanları göreceğiz TMO'dan ne kadar bir fındık alacaklar. Geçen sezon TMO alım yapana kadar üreticinin elinden 12-13 liraya ürününü alırken iyiydi" diyerek eleştiride bulundu. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:19 Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun, Ekonomi
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