Son Dakika Haberleri: TMO Trabzon'da stoklardaki ürünlerini satışa sundu
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TMO Trabzon'da stoklardaki ürünlerini satışa sundu

2 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü, stoklarında bulunan kavrulmuş iç fındık, fındık yağı, fındık krokanı ve sütlü fındık kreması ile pirinç, nohut, yeşil mercimeği satışa sundu.

TMO Trabzon'da stoklardaki ürünlerini satışa sundu, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü, stoklarında bulunan kavrulmuş iç fındık, fındık yağı, fındık krokanı ve sütlü fındık kreması ile pirinç, nohut, yeşil mercimeği satışa sundu.
TMO Trabzon Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fındık mamulleri, pirinç, nohut ve yeşil mercimek satışları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Müdürlüğün stoklarında bulunan kavrulmuş iç fındık, fındık yağı, fındık krokanı ve sütlü fındık kreması ile pirinç, nohut, yeşil mercimek satışının yapıldığı aktarılan açıklamada, bunun yanında yeni üretimlerden olan tuzlu kavrulmuş iç fındık ve fındık draje satışına da başlanacağı vurgulandı.
Açıklamada, mevcut stoklar doğrultusunda ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralandı:
"500 gram vakumlu paketli kavrulmuş iç fındık fiyatı 20, 500 gram fındık krokanı paketli 20, 400 gram sütlü fındık kreması 15, 400 gram kakaolu fındık kreması 10, 2 kilogram Koçbaşı nohut 9 milimetre 13, 2 kilogram yeşil mercimek 9 ve 5 kilogram birinci sınıf pirinç 30 lira olarak belirlenmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:33 Kaynak: AA
Trabzon, Ekonomi
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