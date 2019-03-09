TMO ürünlere yüzde 30 fazla ödeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi.

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