Son Dakika Haberleri: TMO ürünlere yüzde 30 fazla ödeyecek

TMO ürünlere yüzde 30 fazla ödeyecek

55 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi.

TMO ürünlere yüzde 30 fazla ödeyecek, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:10 

Ekonomi
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