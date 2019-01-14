Son Dakika Haberleri: TMO Ürünleri Epttavm.com'dan da Satılacak

TMO Ürünleri Epttavm.com'dan da Satılacak

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT arasında yapılacak protokolle ofisin perakende satışını yaptığı ürünler ePttAVM.com üzerinden de alınabilecek.

TMO Ürünleri Epttavm.com'dan da Satılacak, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT arasında yapılacak protokolle ofisin perakende satışını yaptığı ürünler ePttAVM.com üzerinden de alınabilecek.

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yeşil mercimek ve nohut başta olmak üzere, ofisin büfelerinden perakende alınabilen ürünler ePttAVM.com'dan da satışa sunulacak.

Konuya ilişkin protokol, yarın TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik arasında imzalanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, PTT, Ekonomi
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