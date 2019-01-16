TMO’ya sıfır gümrükle tahıl ithalatı yetkisi
1 saat önce
TMO'ya buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.
TMO'ya buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:50
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