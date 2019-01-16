Son Dakika Haberleri: TMO’ya sıfır gümrükle tahıl ithalatı yetkisi

TMO’ya sıfır gümrükle tahıl ithalatı yetkisi

1 saat önce

TMO'ya buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.

TMO’ya sıfır gümrükle tahıl ithalatı yetkisi, System.String[]
TMO'ya buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:50 

Ekonomi
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