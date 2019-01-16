TMO'ya Sıfır Gümrüklü İthalat Yetkisi
13 dakika önce
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) 2019 yılı için buğda ve mahlut, arpa ile mısır ithalat kotası verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararına göre Toprak Mahsulleri Ofisi
'ne (TMO) 2019 yılı için buğda ve mahlut, arpa ile mısır ithalat kotası verildi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olarak 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı. Ayrıca TMO'ya tanınan ithalat kotası 100 bin ton kuru baklagil ile 100 bin ton pirinci de kapsıyor. Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: İHA
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