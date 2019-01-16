Son Dakika Haberleri: TMO'ya verilen yetki üretimi olumsuz etkiler

TMO'ya verilen yetki üretimi olumsuz etkiler

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen 2.6 milyon tonluk sıfır gümrüklü ithalat yetkisi, buğday, arpa, mısır, pirinç ve bakliyat üretimi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.

TMO'ya verilen yetki üretimi olumsuz etkiler, System.String[]
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen 2.6 milyon tonluk sıfır gümrüklü ithalat yetkisi, buğday, arpa, mısır, pirinç ve bakliyat üretimi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20 

Ekonomi
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