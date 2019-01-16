TMO'ya verilen yetki üretimi olumsuz etkiler
1 saat önce
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen 2.6 milyon tonluk sıfır gümrüklü ithalat yetkisi, buğday, arpa, mısır, pirinç ve bakliyat üretimi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.
Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen 2.6 milyon tonluk sıfır gümrüklü ithalat yetkisi, buğday, arpa, mısır, pirinç ve bakliyat üretimi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:20
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