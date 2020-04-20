Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni düzenlemenin ilave bir ithalat yetkisi olmadığını açıkladı.



TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2421 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; ülkemize hububat ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlandığı ya da TMO'ya yeni ithalat yetkileri verildiği şeklinde yanıltıcı ve yanlış yorumların yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle halkımızı doğru bilgilendirmek adına Kuruluşumuzca açıklama yapılması gereği duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamı ise şu şekilde:



"Bilindiği üzere, dönem dönem, uluslararası ticari işlemlerde karşılıklı olarak ek vergiler koymak suretiyle Ek Mali Yükümlülük Uygulamaları hayata geçirilebilmektedir. 18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2421 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece 16.01.2019 tarih, 649 sayılı Karar kapsamında Kuruluşumuza verilen yetkilerde aynı zamanda Ek Mali Yükümlülük yönüyle de muafiyet sağlanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu kararla, TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir. Diğer taraftan TMO stoklarında piyasalarda istikrarı sağlayacak miktarda ürün bulunmakta olup yaklaşan hasat dönemi de dikkate alındığında hububat piyasalarında arz yönüyle herhangi bir sıkıntı öngörülmemektedir." - ANKARA