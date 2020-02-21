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TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak
7 saat önce
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak.
İzmir Spor Konferansları başlığı altındaki ilk etkinlik 28 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Erdener'in katılımıyla yapılacak.
"35 soru, 35 yanıt" formatta gerçekleşecek konferansta Erdener, "Spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemi" başlıklı bir konuşma yapacak.
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