TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak - Son Dakika Spor

TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak

7 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak, System.String[]

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak.

İzmir Spor Konferansları başlığı altındaki ilk etkinlik 28 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Erdener'in katılımıyla yapılacak.

"35 soru, 35 yanıt" formatta gerçekleşecek konferansta Erdener, "Spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemi" başlıklı bir konuşma yapacak.

Uğur Erdener, 28 Şubat, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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