TMOK Başkanı Uğur Erdener, Okçuluk Milli Takımı'yla bir araya geldi

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Uğur Erdener, Antalya'da kampta bulunan Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Erdener'in Antalya'da kamp yapan millileri Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yavuz Gürhan'la ziyaret ettiği belirtildi.

Sporcularla bayramlaşan Erdener'in kamp hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.